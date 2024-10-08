Lada Aura с новой силовой установкой – на испытаниях!

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о том, что на АВТОВАЗе уже идут испытания флагманского седана Lada Aura с полностью электрической силовой установкой, пишет источник со ссылкой на «Российскую газету».
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