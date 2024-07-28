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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Совсем скоро, 2 августа, свой профессиональный праздник - День

Совсем скоро, 2 августа, свой профессиональный праздник - День Воздушно-десантных войск будут отмечать голубые береты.

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