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Доцент Кутарова: в начале ноября ожидается сокращенная рабочая неделя

Доцент Кутарова: в начале ноября ожидается сокращенная рабочая неделя

День народного единства в 2026 году придется на среду, поэтому в начале ноября россиян ждет сокращенная рабочая неделя, поделенная пополам.

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