Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июле опустился до 53,6 пункта

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности S&P Global в России составил 53,6 в июле по сравнению с 54,9 в конце второго квартала, что свидетельствует о значительном, но более мягком улучшении состояния производственного сектора.
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