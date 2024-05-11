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Военные новости ★ спецоперация

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Британский военный аналитик назвал Белгород ключевой причиной наступления ВС РФ в Харьковской области

Британский военный аналитик назвал Белгород ключевой причиной наступления ВС РФ в Харьковской области

Наступление ВС РФ в Харьковской области имеет тактические успехи. Продвижение российских военных составило как минимум один километр, заявил в эфире Sky News британский военный аналитик Шон Белл.

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