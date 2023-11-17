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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костин применил 8 силовых приемов за 10:36 в матче против «Оттавы». Он 2-й в «Детройте» по хитам в сезоне – 29 в 13 играх

Форвард «Детройта» был самым активным игроком в плане силовой борьбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сенаторс» (4:5 ОТ) в Швеции.

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