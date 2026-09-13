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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Свищев: «Загитовой надо помнить, что безопасность людей – главное правило поведения на дорогах. Видно, что периодически она нарушает ПДД чаще, чем обычные автолюбители»

Зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев  призвал олимпийскую чемпионку Алину Загитову быть внимательнее на дорогах.

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