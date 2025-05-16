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Заподозренный в убийстве переговорщика генерал Поклад вошел в делегацию Украины

Заподозренный в убийстве переговорщика генерал Поклад вошел в делегацию Украины

В делегации Украины на переговорах с Россией оказался генерал СБУ Александр Поклад. Его связывали с убийством финансиста и переговорщика Дениса Киреева, участника прошлой украинской делегации, сообщила Lenta.

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