Памфилова рассказала о провале кибератаки на ресурсы системы выборов

Попытки кибератак со стороны хакеров на избирательную систему России полностью провалились. Об этом 17 сентября заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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