Глобальные продажи электромобилей в сентябре: рост почти на треть

Согласно статистике, которую опубликовало агентство Reuters со ссылкой на Rho Motion, рекорды по объемам реализации электрифицированных автомобилей бьет Китай — там уже второй месяц подряд продажи превышают 1 миллион штук.
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