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Санкций США против Ирана и России только сплотили и усилили противников Америки

Санкций США против Ирана и России только сплотили и усилили противников Америки

Партнерство между Москвой и Тегераном может создать серьезные угрозы интересам безопасности Запада Ариэль Петрович   Райан Уайт На фото: главы МИД России Сергей Лавров и Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан (слева направо) во время встречи в Иране (Фото: AP Photo/Vahid Salemi/ТАСС) Вашингтон все чаще прибегает к экономическим санкциям для решения своих проблем в области безопасности как с Россией, так и с Ираном, но эти отдельные усилия взаимодействуют таким образом, что рискуют иметь неприятные последствия, а не способствовать укреплению безопасности США и региона.

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