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Великолепие Мирры признал даже Леброн – поздравил ее с победой в Индиан-Уэллс

Великолепие Мирры признал даже Леброн – поздравил ее с победой в Индиан-Уэллс

Звездность Мирры Андреевой выходит на новый уровень. После титула в Индиан-Уэллс на нее обратил внимание величайший баскетболист современности и, по многим версиям, всех времен, а также один из самых популярных и узнаваемых спортсменов планеты Леброн Джеймс.

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