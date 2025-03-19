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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хеллибак в 3-й раз в сезоне пропустил 5 шайб за игру. Вратарь «Виннипега» отразил 16 из 21 броска в матче с «Ванкувером»

Вратарь «Виннипега» отразил 16 из 21 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:6). Последнюю шайбу «Кэнакс» забросили в пустые ворота.

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