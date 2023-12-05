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Телеведущая Ксения Бородина пришла на премию турецких сериалов

Телеведущая Ксения Бородина пришла на премию турецких сериалов

Телеведущая Ксения Бородина стала гостьей турецкой кинопремии «Золотая бабочка» в Стамбуле. Снимками с красной дорожки она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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