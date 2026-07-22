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Царьград

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"Саяныспас" ищет пропавшую в июне участницу спартакиады в Туве

"Саяныспас" ищет пропавшую в июне участницу спартакиады в Туве

В Туве продолжаются поиски 55-летней Риты Семиспей, пропавшей в ночь с 12 на 13 июня на спартакиаде выпускников 1989 года.

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