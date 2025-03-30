Тамбовчан приглашают на концерт "Цветами улыбается Земля"

В Тамбове 30 марта состоится концерт хореографического ансамбля "Калейдоскоп". Концертная программа под названием "Цветами улыбается Земля" (6+) проведут в доме культуры "Знамя труда" Ансамбль "Калейдоскоп" был основан в 2007 году выпускницей хореографического отделения ТГу имени Державина Верой Спиридоновой.
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