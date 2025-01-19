Что делать, когда спорт и диеты не работают? 6 важных вопросов бариатрическому хирургу

Обсуждаем избыточный вес. Почти 50% россиян имеют избыточный вес, еще около 20% страдают ожирением. В последнем случае лишний вес – не просто косметический дефект, а реальная угроза здоровью: из-за него в несколько раз возрастает риск инфаркта, инсульта, сахарного диабета 2-го типа, большинства видов рака, а также преждевременной смерти.