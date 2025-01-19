FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Air
    Этот жидовской,кровавый клоун до сих пор живой??? А почему не ликвидирован до сих пор??? Почему наши спецслужбы спят???Раскрыто место, г...
  • Валерий Протасов
    Не надо злорадствовать по поводу отставки Лихачёвой. Она такая, какая есть, какой сделало её воспитание, окружение и ...Волна кадровых пе...
  • Харченко Александр
    Не надо делать из него мученика, виселица ему будет к лицуРаскрыто место, г...

Что делать, когда спорт и диеты не работают? 6 важных вопросов бариатрическому хирургу

Что делать, когда спорт и диеты не работают? 6 важных вопросов бариатрическому хирургу

Обсуждаем избыточный вес. Почти 50% россиян имеют избыточный вес, еще около 20% страдают ожирением. В последнем случае лишний вес – не просто косметический дефект, а реальная угроза здоровью: из-за него в несколько раз возрастает риск инфаркта, инсульта, сахарного диабета 2-го типа, большинства видов рака, а также преждевременной смерти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх