Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 982 подписчика

"12-й игрок сборной Испании": В соцсетях вирусятся ИИ-картинки с Дональдом Трампом на ЧМ-2026

"12-й игрок сборной Испании": В соцсетях вирусятся ИИ-картинки с Дональдом Трампом на ЧМ-2026

Соцсети захлестнула волна вирусных нейросетевых изображений, посвященных Мундиалю 2026 года. Главным героем фейковых, но крайне реалистичных фотосессий стал Дональд Трамп, которого искусственный интеллект "поместил" в самую гущу празднования триумфа сборной Испании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии