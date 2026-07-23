"12-й игрок сборной Испании": В соцсетях вирусятся ИИ-картинки с Дональдом Трампом на ЧМ-2026

Соцсети захлестнула волна вирусных нейросетевых изображений, посвященных Мундиалю 2026 года. Главным героем фейковых, но крайне реалистичных фотосессий стал Дональд Трамп, которого искусственный интеллект "поместил" в самую гущу празднования триумфа сборной Испании.
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