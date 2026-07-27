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Мода и Шоу-бизнес

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61-летняя Паулина Поризкова наслаждается медовым месяцем в Греции

61-летняя Паулина Поризкова наслаждается медовым месяцем в Греции

Супермодель Паулина Поризкова и ее новый супруг Джефф Гринштейн проводят медовый месяц в Греции. Знаменитость поделилась трогательными кадрами из отпуска и философскими размышлениями о скоротечности времени и ценности каждого мгновения.

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