61-летняя Паулина Поризкова наслаждается медовым месяцем в Греции

Супермодель Паулина Поризкова и ее новый супруг Джефф Гринштейн проводят медовый месяц в Греции. Знаменитость поделилась трогательными кадрами из отпуска и философскими размышлениями о скоротечности времени и ценности каждого мгновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии