Мосгорсуд признал законным штраф солисту «Порнофильмов» за дискредитацию армии

Мосгорсуд подтвердил законность штрафа в размере 50 тысяч рублей, вынесенного вокалисту группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (признан в РФ иностранным агентом) за дискредитацию Вооруженных сил страны.
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