В Ростове 15 октября стартует отопительный сезон: 25 бригад

Отопление в Ростове-на-Дону начнут подавать 15 октября, первыми тепло получат детские сады, школы и больницы, а затем жилые дома.
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