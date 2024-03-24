Присутствующий в зале "Крокуса" оператор: "Теракт был продуман"

Известия/Павел Волков Присутствующий в зале подмосковного "Крокус Сити Холла", где 22 марта произошел теракт, оператор Иван Поморин, который должен был вместе со своей командой снимать выступление группы "Пикник", заявил РЕН ТВ, что преступники продумали все до мелочей.
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