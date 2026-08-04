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August 4th NQ Plan

August 4th NQ Plan

August 4th NQ Plan E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! DrScarves_N_Scalpels_Trades The overall bias for today's NY session is moderately bullish, supported by positive overnight earnings sentiment and strength in Nasdaq futures.

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