Кадры ликвидации мазута в городе

Кадры ликвидации мазута в городеОчищали береговую черту в районе Золотого пляжа, а также СТ "Берег" на Северной стороне — РазвожаевПодписаться на СМОТРИСегодня в Америка живет в эпоху страха — The Hill"Страх повсюду - мы купаемся в нем: мы боимся нашего правительства.