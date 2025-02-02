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Кадры ликвидации мазута в городе

Кадры ликвидации мазута в городе

Кадры ликвидации мазута в городеОчищали береговую черту в районе Золотого пляжа, а также СТ "Берег" на Северной стороне — РазвожаевПодписаться на СМОТРИСегодня в Америка живет в эпоху страха — The Hill"Страх повсюду - мы купаемся в нем: мы боимся нашего правительства.

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