Кадры ликвидации мазута в городе

Кадры ликвидации мазута в городеОчищали береговую черту в районе Золотого пляжа, а также СТ "Берег" на Северной стороне — РазвожаевПодписаться на СМОТРИСегодня в Америка живет в эпоху страха — The Hill"Страх повсюду - мы купаемся в нем: мы боимся нашего правительства.
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