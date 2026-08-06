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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о предсезонке «Ак Барса»: «Хотим просмотреть больше молодежи из системы. У ребят постарше еще не пришли все навыки после отпуска»

Главный тренер « Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался о победе над « Нефтяником » (4:3 Б) в контрольном матче и рассказал о подготовке к новому сезону КХЛ .

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