Устроивший взрыв на Бали террорист просит президентского помилования

Али Имрон, приговоренный к пожизненному заключению за участие во взрыве на Бали в 2002 году, просит президента о помиловании, заявляя, что он хочет быть освобожденным, чтобы он мог работать над проектами по дерадикализации по всей Индонезии.
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