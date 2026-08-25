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В Кремле опровергли слухи о новой волне мобилизации

В Кремле опровергли слухи о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления о якобы подготовке новой волны мобилизации в стране, которые появляются в западных СМИ, являются ничем иным как информационными утками, которые распространяют с целью дестабилизации обстановки в РФ.

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