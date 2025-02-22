Какие-то чудеса: На Урале мигрант с 59-го места в списке нуждающихся перелетел на первое и получил квартиру

Георгий Корнев

Почему, почему, да потому что кончается на "У"!!! Администрация ответила же цитата : "Как утверждают чиновники, Акрам Масаидов имел на получение сертификата полное право - его семья подходит по всем параметрам. " Тут ведь как в гос. закупках самое важное "правильно" прописать параметры. На при закупки оборудования прописать, что его цвет должен быть фисташковый. У остальных претендентов будет синий, и хотя цена будет в 5 раз ниже при равных прочих условиях будут все основания их отсеять. Задаём параметр "отец одиночка" и "четверо детей". Семейство Акрама Масаидова (четверо детей), уроженец Таджикистана может оказаться единственным по этим параметрам. Одна окажется мать одиночка, другой окажется имеет 5 детей. Вообще чиновники хорошие ученики Г. Грефа, который заявил, что народу нельзя говорить всю правду, иначе им невозможно будет управлять. Скажем, что таджик имел право на жилищный сертификат, о том, что на этот сертификат имел право не он, те кто в очереди выше него, скромно промолчим. Промолчали чиновники о том, что если он разведён (не сам же рожал), то по закону не является отцом одиночкой. Отец одиночка если мать умерла, или лишена родительских прав. В противном случае мать имеет право встречаться с детьми, участвовать в их воспитании, и иметь обязанность платить алименты. Не по тому ли жену и не включил в состав претендентов на сертификат, чтобы не считал её доходы. Похоже бизнес на жену записан. Доказать умысел в хомячестве трудно. Страхуются, деньги берут один на один. Решения проталкивают через комиссию, сбрасывая с себя ответственность. Но маленький нюанс. Получил сертификат как многодетная молодая семья, а там в переди ещё 58 человек (ни где же нет, указания, что он в этой очереди стоял первый), а это уже халатность. Правда там наказание 120 000 рублей штрафа. Но с уголовной статьёй, можно расстаться с должностью.