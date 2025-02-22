Царьград Коллаж Царьграда Очередной аттракцион неслыханной щедрости с обеспечением жилплощадью вчерашних мигрантов, получивших гражданство России, произошёл на Урале – в небольшом городке Качканар Свердловской области.
Какие-то чудеса: На Урале мигрант с 59-го места в списке нуждающихся перелетел на первое и получил квартиру
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Георгий Корнев
Почему, почему, да потому что кончается на "У"!!! Администрация ответила же цитата : "Как утверждают чиновники, Акрам Масаидов имел на получение сертификата полное право - его семья подходит по всем параметрам. " Тут ведь как в гос. закупках самое важное "правильно" прописать параметры. На при закупки оборудования прописать, что его цвет должен быть фисташковый. У остальных претендентов будет синий, и хотя цена будет в 5 раз ниже при равных прочих условиях будут все основания их отсеять. Задаём параметр "отец одиночка" и "четверо детей". Семейство Акрама Масаидова (четверо детей), уроженец Таджикистана может оказаться единственным по этим параметрам. Одна окажется мать одиночка, другой окажется имеет 5 детей. Вообще чиновники хорошие ученики Г. Грефа, который заявил, что народу нельзя говорить всю правду, иначе им невозможно будет управлять. Скажем, что таджик имел право на жилищный сертификат, о том, что на этот сертификат имел право не он, те кто в очереди выше него, скромно промолчим. Промолчали чиновники о том, что если он разведён (не сам же рожал), то по закону не является отцом одиночкой. Отец одиночка если мать умерла, или лишена родительских прав. В противном случае мать имеет право встречаться с детьми, участвовать в их воспитании, и иметь обязанность платить алименты. Не по тому ли жену и не включил в состав претендентов на сертификат, чтобы не считал её доходы. Похоже бизнес на жену записан. Доказать умысел в хомячестве трудно. Страхуются, деньги берут один на один. Решения проталкивают через комиссию, сбрасывая с себя ответственность. Но маленький нюанс. Получил сертификат как многодетная молодая семья, а там в переди ещё 58 человек (ни где же нет, указания, что он в этой очереди стоял первый), а это уже халатность. Правда там наказание 120 000 рублей штрафа. Но с уголовной статьёй, можно расстаться с должностью.
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4 час.
Георгий Корнев
Автор ты лжец!!! Ты почему написал, что Акрам Масаидов стоял в очереди каких то жалких 5 лет? Согласно скану документа его поставили на очередь 06.10.2020г. А согласно скану поста мэра получил сертификат 17.02. 2025г., то есть стоял в очереди на жильё ЦЕЛЫХ четыре года, четыре месяца и двенадцать дней!!!
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4 час.
леонид рыбаков
ГОРОДОК куда сбегали татары при советской власти от гонений .А мигранты просто умеют давать взятки --диаспора подсказывает куда когда и как .Какой бы мигрант золотой не был только в остаточном случае когда всем выдали И НИ КАК ПО ДРУГОМУ ---ТАБУ .ХАРАМ .ДА КАК УГОДНО --они приехали родину бросили значит предатель а один раз предатель всегда предатель и детей этого поколения будут иметь еще ген предательства ----новую родину защищать им западло так как она им не родина . Только не надо ЧТО ЕСТЬ И ТАКИЕ --ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕ ПРАВИЛО
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3 час.
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