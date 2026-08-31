Хорошевский отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело за нападение на контролера в автобусе

Хорошевским следственным отделом Следственного комитета по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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