Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Челябинске женские расчеты впервые приняли участие в торжественном построении

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Женский расчет из числа сотрудниц МВД России и женщин-военнослужащих 90-й танковой дивизии впервые в Челябинске приняли участие в торжественном построении, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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