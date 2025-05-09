В Челябинске женские расчеты впервые приняли участие в торжественном построении

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Женский расчет из числа сотрудниц МВД России и женщин-военнослужащих 90-й танковой дивизии впервые в Челябинске приняли участие в торжественном построении, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС с места событий.