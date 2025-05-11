Депутат Рады Дубинский: у ЕС больше нет денег для поддержки Киева

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев У Европы кончаются деньги для поддержки Киева, Еврокомиссия выделила Украине только 1,9 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в телеграм-канале.
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