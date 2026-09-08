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Тульские новости

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Иваново: «Текстильщик» играет с «Арсеналом» в Кубке России

Иваново: «Текстильщик» играет с «Арсеналом» в Кубке России

Матч начнется в 19:30, команды уже известны: в составе «Арсенала» Левашов, Крашевский, Кармаев и другие, «Текстильщик» сыграет с Фадеевым, Крутовских, Никитенковым и другими.

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