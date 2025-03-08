В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за аренду квартиры для молодых семей

Средняя стоимость съемного жилья в РФ выросла за последнее время более чем в два раза Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Александр Демин направили министру финансов Антону Силуанову обращение с предложением ввести налоговый вычет за аренду жилья для молодых семей, передает ТАСС.