Путин ответил, закроет ли Россия «окно в Европу»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге, где рассказал об отношениях России и Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии