Трижды привитые «Спутником V» пока не жалуются — Гинцбург

На побочные эффекты действия вакцины «Спутник V» против коронавируса пока никто не жалуется, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, 1 ноября сообщает РИА Новости.