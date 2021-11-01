smi.today

1 678 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Трижды привитые «Спутником V» пока не жалуются — Гинцбург

Трижды привитые «Спутником V» пока не жалуются — Гинцбург

На побочные эффекты действия вакцины «Спутник V» против коронавируса пока никто не жалуется, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, 1 ноября сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх