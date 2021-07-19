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Федун о «Спартаке»: «Увеличиваем бюджет, рассчитывая как минимум на ЛЕ. Но будем биться за ЛЧ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о бюджете клуба на предстоящий сезон. — Насколько изменится бюджет клуба на новый сезон? Он будет больше, меньше или сохранится? — К сожалению, он будет в плюс.

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