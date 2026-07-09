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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хоукс» хотят получить от «Лейкерс» Вандербилта и обмен пиками первого раунда в сделке по Куминге

У «Атланты» имеется предпочтительный вариант обмена по схеме «сайн-энд-трейд», в рамках которого форвард Джонатан Куминга перешел бы в « Лейкерс ».

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