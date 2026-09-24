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McQueen вернулся в Лондон: Шон МакГирр представил коллекцию весна-лето 2027

McQueen снова дома. Показ коллекции весна-лето 2027 прошёл в Лондоне, в подземном помещении часовни Lincoln’s Inn — готическом пространстве XVII века с каменным полом, на котором высечены имена давно ушедших правозащитников, проповедников и государственных деятелей.

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