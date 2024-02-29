Жители Алтайского края поставили "тройку" своим рабочим местам

Самые низкие баллы опрошенные ставили по пункту "Перспектива или будущее компании" На три балла из пяти оценили жители Алтайского края свои рабочие места по условиям труда, карьерным перспективам и зарплатам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии