В Witchfire грядут перемены – разработчики приоткрывают завесу тайны над новой л...

В Witchfire грядут перемены – разработчики приоткрывают завесу тайны над новой локациейThe Astronauts, создатели фэнтезийного шутера Witchfire, объявили о том, что уже завтра выходит новое крупное обновление под названием The Wailing Tower, и студия уже дразнит фанатов тизер-трейлером.