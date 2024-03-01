Кто подвержен риску заболеваний периферических артерий?

Большинство людей слышали о сердечных приступах, возникающих из-за закупорки коронарной артерии. Но в организме есть два типа артериальных систем: система коронарных артерий, которая связана с сердцем, и система периферических артерий, которая включает в себя артерии, несущие насыщенную кислородом кровь к рукам, ногам, мозгу и остальной областям тела.