Кто подвержен риску заболеваний периферических артерий?

Большинство людей слышали о сердечных приступах, возникающих из-за закупорки коронарной артерии. Но в организме есть два типа артериальных систем: система коронарных артерий, которая связана с сердцем, и система периферических артерий, которая включает в себя артерии, несущие насыщенную кислородом кровь к рукам, ногам, мозгу и остальной областям тела.
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