В НАТО объяснили превосходство российских военных

КИЕВ, 27 мая, ФедералПресс. Конфликт на Украине наглядно показывает разницу между тактическим подходом Запада и стратегическим подходом Москвы, который является ключевой причиной превосходства российских военные.
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