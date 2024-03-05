Известный американский журналист, взорвавший интернет в 2024 году, взяв интервью у Владимира Путина, тем самым прорвав пропагандистскую блокаду своей страны, с тревогой и смирением рассказал, какой конец уготован его родной стране и как скоро это произойдет.