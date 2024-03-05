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"Самоуничтожение. Отчет пошел": Такер Карлсон объяснил, как погибнет Америка

"Самоуничтожение. Отчет пошел": Такер Карлсон объяснил, как погибнет Америка

Известный американский журналист, взорвавший интернет в 2024 году, взяв интервью у Владимира Путина, тем самым прорвав пропагандистскую блокаду своей страны, с тревогой и смирением рассказал, какой конец уготован его родной стране и как скоро это произойдет.

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