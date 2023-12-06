«Выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой»: новый геймплейный тизер чере...

«Выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой»: новый геймплейный тизер чересчур реалистичного шутера Unrecord впечатлил игроковРеалистичный шутер Unrecord от разработчиков из студии DRAMA, имитирующий камеру с персонального видеорегистратора, спустя семь месяцев молчания со стороны авторов получил новый геймплейный тизер.
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