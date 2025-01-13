Прогрессирование одного из видов рака крови можно замедлить

Недавнее исследование показало, что комбинация двух существующих биологических препаратов для лечения множественной миеломы может остановить прогрессирование этого типа рака крови, сообщил в воскресенье медицинский центр Сураски (SMC) в Тель-Авиве в заявлении, цитируемом информационным агентством Синьхуа.