Прогрессирование одного из видов рака крови можно замедлить

Недавнее исследование показало, что комбинация двух существующих биологических препаратов для лечения множественной миеломы может остановить прогрессирование этого типа рака крови, сообщил в воскресенье медицинский центр Сураски (SMC) в Тель-Авиве в заявлении, цитируемом информационным агентством Синьхуа.
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