Мишустин пригласил инвесторов из Вьетнама на Петербургский международный экономический форум

РФ создает возможности для работы иностранных компаний, отметил премьер Председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с российскими и вьетнамскими деловыми кругами пригласил инвесторов из Вьетнама в Россию.
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