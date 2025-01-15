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Петербургский дневник

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Мишустин пригласил инвесторов из Вьетнама на Петербургский международный экономический форум

Мишустин пригласил инвесторов из Вьетнама на Петербургский международный экономический форум

РФ создает возможности для работы иностранных компаний, отметил премьер Председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с российскими и вьетнамскими деловыми кругами пригласил инвесторов из Вьетнама в Россию.

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