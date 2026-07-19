«Это аморально»: в Эстонии призвали закрыть дверь россиянам для отдыха и шопинга в Европе

Европа снова закручивает гайки для российских туристов. И если раньше это были разрозненные инициативы отдельных стран, то теперь звучат требования сделать визовый «железный занавес» единым для всего Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии