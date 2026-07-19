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Мировое обозрение

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«Это аморально»: в Эстонии призвали закрыть дверь россиянам для отдыха и шопинга в Европе

«Это аморально»: в Эстонии призвали закрыть дверь россиянам для отдыха и шопинга в Европе

Европа снова закручивает гайки для российских туристов. И если раньше это были разрозненные инициативы отдельных стран, то теперь звучат требования сделать визовый «железный занавес» единым для всего Евросоюза.

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