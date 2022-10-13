Байден: резолюция ГА ООН демонстрирует единство мира в отношении России

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высказался по поводу резолюции с отказом признавать результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России, которая была принята Генассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН).
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высказался по поводу резолюции с отказом признавать результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России, которая была принята Генассамблеей Организации Объединенных Наций (ГА ООН).
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