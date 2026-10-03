Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Сто тонн железа с неба: что упало на Приморье 12 февраля 1947 года

Утром 12 февраля 1947 года над Приморьем прошёл огненный шар, оставивший в небе дымный след, который не рассеивался несколько часов.

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