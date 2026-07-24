Блогера Адама Аушева* внесли в реестр иноагентов, следует из заявления Минюста России. По данным ведомства, Аушев распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях, выступал против СВО и призывал к нарушению территориальной целостности России.