Блогера Адама Аушева* внесли в реестр иноагентов, следует из заявления Минюста России. По данным ведомства, Аушев распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях, выступал против СВО и призывал к нарушению территориальной целостности России.
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